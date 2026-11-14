به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهرزاد اکبرپور در کرمان گفت: با تمهیدات حمایتی از سوی دولت هفتاد درصد حق بیمه بوسیله دولت و مابقی بوسیله متقاضیان پرداخت می شود.

وی از پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت خبر داد و تصریح کرد: دولت سالانه مبالغ تعیین شده به عنوان یارانه به اعضای زیر پوشش صندوق پرداخت می کند.

اکبرپور از مسئولان خواست نسبت به معرفی صندوق بیمه اجتماعی به روستاییان اقدام کنند و گفت: باید یارانه دولت را به دست کشاورزان و روستاییان و عشایر برسانیم تا شاهد افزایش برخورداری در مناطق روستایی باشیم.

وی روستاییان را قشر مولد جامعه دانست و تاکید کرد: تولیدات کشاورزی و دامداری کشور در بستر روستا انجام می شود و لذا باید از این قشر حمایت کنیم.

معاون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، پرداخت حق بیمه سالانه را بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دانست و اظهار کرد: دولت دو برابر حق بیمه پرداختی را برعهده دارد.