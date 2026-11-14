نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، بر ضرورت هوشیاری جامعه و تقویت همبستگی در مسیر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله وافی در جمع مردم مهریز با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت شناخت سیره و ابعاد شخصیتی آن حضرت و الگوگیری از آموزه‌های فاطمی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، جایگاه ولایت فقیه، ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقش مردم در صیانت از آرمان‌های نظام پرداخت.

نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت بصیرت و آگاهی در برابر تحولات و مسائل روز، بر ضرورت هوشیاری جامعه و تقویت همبستگی در مسیر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.