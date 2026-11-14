در سالروز شهادت‌ام ابی‌ها حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، عصر دیروز در دهستان آبنمای شهرستان رودان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این شهید والامقام دوران دفاع مقدس، در سن ۲۵ سالگی و در عملیات بدر، در منطقه شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه ناحیه رودان گفت: مردم رودان در طول یک هفته میزبانی از پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، با حضور پرشور و استقبال کم‌نظیر خود، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری به آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی افزود: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و جایگاه والای شهدا در میان مردم است.

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