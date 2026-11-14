آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری کتابخانه‌ها و انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی

امضای تفاهم‌نامه همکاری کتابخانه‌ها و انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، همراه با آیین رونمایی کتاب «چهارشنبه سوری پژوهشی در منشا و پیشینه» نوشته محمدحسن ابریشمی در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی در زمینه اجرای مشترک برنامه‌های فرهنگی حوزه کتاب است .

آیین رونمایی کتاب «چهارشنبه سوری پژوهشی در منشا و پیشینه» نوشته محمدحسن ابریشمی نیز، پس از برنامه امضای تفاهم‌نامه، برگزار شد.

این کتاب به موضوع پیشینه تاریخی چهارشنبه سوری و مطالب مرتبط با آن در متون فارسی می پردازد.

این اثر حاصل دهه‌ها مطالعه، یادداشت‌برداری، مقایسه، گفت‌و‌گو، نقد، بازنگری و پژوهش است.