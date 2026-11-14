بانوان فاطمی شهر بانش بیضا در اجتماع بزرگ، میزبان پیکر پاک و مطهر شهید گمنام ۲۰ ساله بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول کمیته خادم الشهدای شهرستان بیضا گفت: پیکر شهید ۲۰ ساله گمنام با حضور قشر‌های مختلف مردم شهر بانش این شهرستان و در اجتماع بانوان فاطمی مورد استقبال و تشییع قرار گرفت.

جوکار افزود: در این مراسم برنامه‌های فرهنگی از جمله روایت گری، روضه خوانی، مرثیه سرایی و قرائت میثاق نامه بانوان با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اجرا شد.

مسئول کمیته خادم الشهدای شهرستان بیضا بیان کرد: این شهید گمنام در عملیات والفجر سه در منطقه عملیاتی مهران به شهادت رسید.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.