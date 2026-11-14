اهالی محله فودان شهر درچه بیش از هشت ماه است با برگزاری تجمعات شبانه مقابل مسجد خاتم‌الانبیاء، بر همبستگی و ایستادگی خود تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ادامه این تجمعات، آیین گرامیداشت سردار شهید غلامحسین نبی با حضور مردم محله فودان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهید نبی را گرامی داشتند و بر ادامه راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.

سردار شهید غلامحسین نبی سال ۱۳۶۳ به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از هشت سال تفحص شد و سال ۱۳۷۱ پس از تشییعی باشکوه در شهر درچه، در گلزار شهدای محله فودان به خاک سپرده شد.

محله فودان در دوران دفاع مقدس ۹ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.