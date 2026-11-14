در دیدار مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حمیدیه، بر ضرورت ساماندهی، توسعه و حمایت ویژه از کانون‌های مساجد این شهرستان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دیدار مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون‌های مساجد شهرستان حمیدیه، بر ضرورت ساماندهی، توسعه و حمایت ویژه از کانون‌های مساجد این شهرستان تاکید شد.

در این نشست تخصصی که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های فرهنگی و هنری مساجد حمیدیه برگزار شد، بر ارتباط مستمر کانون‌ها با ادارات فرهنگ و ارشاد و اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد تاکید شد.

«مسعود میرزاپور» در این دیدار با اشاره به قابلیت‌های برجسته منطقه اظهار کرد: با توجه به پتانسیل بالای شهرستان حمیدیه در حوزه قرآنی، اجرای «طرح پایگاه‌های قرآنی» در کانون‌های مساجد باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد خوزستان، اضافه کرد: همچنین با توجه به ماهیت محله‌محور کانون‌ها، انتظار می‌رود این مراکز با برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی، هنری و قرآنی، گام‌های بلندی در راستای جذب پرشور نوجوانان و جوانان به مساجد بردارند.

وی افزود: کانون‌های مساجد حمیدیه به ویژه در حوزه‌های روستایی و عشایری، ظرفیت‌های بسیار مطلوبی برای ارائه فعالیت‌های فرهنگی دارند و در همین راستا، برنامه‌ریزی برای پخش فیلم‌های جشنواره مردمی عمار نیز در کانون‌های مساجد استان و این شهرستان دنبال می‌شود؛ چرا که این مراکز نیازمند حمایت‌های ویژه و همه‌جانبه هستند.

در ادامه این دیدار، «محمد جنت‌مکان» نیز گزارشی جامع از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات کانون‌های مساجد شهرستان ارائه داد و گفت: کانون‌های مساجد حمیدیه هم‌زمان با ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، با برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های مختلف قرآنی، نقش ارزنده‌ای در ترویج فرهنگ فاطمی ایفا کرده‌اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حمیدیه، به برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده اشاره کرد و ادامه داد: برپایی نمایشگاه «بیت‌الاحزان» با همکاری کانون‌های مساجد شهرستان، برگزاری شب‌شعر با محوریت این مراکز و مراسم عزاداری در مساجد و منازل از جمله فعالیت‌های شاخصی است که با محوریت کانون‌ها در حمیدیه به اجرا درآمده است.

در این دیدار تعدادی از مدیران کانون‌های مساجد شهرستان حمیدیه نیز حضور داشتند و به بیان فعالیت‌ها و همچنین دغدغه‌های کانون‌های فرهنگی هنری پرداختند.