۳۰۰ ثوب کاپشن خارجی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهرستان بردسکن خراسان رضوی،کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: مأموران انتظامی شهرستان حین کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، ۳۰۰ ثوب کاپشن خارجی قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بردسکن، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.