به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد ستاره اظهار کرد:در هفت ماهه امسال ۵۴۸ نفر به علت فوت ناشی از تصادفات رانندگی برای معاینه به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ارجاع شدند که این رقم در مقایسه با ۵۶۵ فوتی مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در این مدت ۴۵۰ نفر مرد و ۹۸ نفر زن بودند که آمار فوتی‌های مرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته، اما فوتی‌های زن ۱۴ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اشاره به آمار تلفات تصادفات در مهر ماه گفت: در این ماه ۷۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است.

ستاره از افزایش مصدومان حوادث رانندگی در استان خبر داد و تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال ۱۳ هزار و ۳۷۶ مصدوم حوادث رانندگی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۹ هزار و ۷۰۴ نفر مرد و سه هزار و ۶۷۲ نفر زن بودند.

وی خاطرنشان کرد:تعداد مصدومان تصادفات در مقایسه با ۱۲ هزار و ۵۳۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

ستاره همچنین درباره آمار مصدومان مهرماه گفت: در این ماه یک‌هزار و ۹۷۱ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با یک‌هزار و ۹۵۷ نفر مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش نشان می‌دهد.