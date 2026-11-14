در هفته هفتم مسابقات پاییزه به میزبانی آق‌قلا ، اسب‌ها و چابکسواران خراسان شمالی با کسب امتیازاتی ، خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رقابت‌های هفته هفتم کورس پاییزه آق‌قلا، در پایان هفته برگزار شد و اسب‌ها و چابکسواران خراسان شمالی در سه دور این رقابت‌ها خوش درخشیدند.

استب هایپرسونیک سجاد؛ به مالکیت مهدی برومند و سجاد بهرمند و چابکسواری سهراب دهش قهرمان دور نخست مسافت ۱۰۰۰ متر شد.

و اسب حاکم عمارت ؛ به مالکیت مهدی نوروزی (کافه عمارت) و مربیگری جواد قربانی و چابکسواری میکائیل پیلتن ، نایب‌قهرمانی این دور از رقابت ها را بدست آورد.

در دور چهارم مسافت ۱۰۰۰ متر نیز اسب بای‌بای بهار؛ به مالکیت حاج تقی و بنیتا بهادری و مربیگری امین بهادری و چابکسواری عبدالقادر وحیدی قهرمانی دور چهارم را از آن خود کرد.

در دور ششم مسافت ۱۵۰۰ متر هم اسب میراث طلاقوش ؛ به مالکیت فرزاد نوروزی و مربیگری قادر رحمانی و چابکسواری الیاس انفاس قهرمان دور ششم شد .

این نتایج ارزشمند، بار دیگر توانمندی مالکان، مربیان و چابکسواران خراسان شمالی و ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در عرصه پرورش و پرورش اسب و ورزش سوارکاری را به نمایش گذاشت.