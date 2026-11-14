به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس زاکری، دبیر انجمن تعزیه‌خوانی سنتی شهرستان میناب گفت: در این سوگواره پنج گروه تعزیه‌خوانی از مناطق مختلف، از جمله جغین، زردتوجی، توکهور و هشت‌بندی، منطقه سرنی و روستای نصیرایی حضور داشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی و مذهبی گفت: حفظ آئین‌های سنتی عزاداری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جوان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این سوگواره است.

مصطفی کریمی افزود: تجلیل از پیرغلامان و پیشکسوتان تعزیه نیز فرصتی برای پاسداشت سال‌ها تلاش خادمان فرهنگ عاشورایی و زنده نگه‌داشتن سنت‌های اصیل مذهبی منطقه است.