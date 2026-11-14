یادواره شهدای ۵۵ شهید شهر شاپورآباد با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاپورآباد با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، عزت و امنیت امروز کشور را رقم زدند و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده وظیفه‌ای همگانی است.

فرید شریعت‌زاده با اشاره به حضور مردم در میادین و خیابان‌ها در دفاع مقدس سوم و جنگ تحمیلی سوم افزود: برگزاری این یادواره فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان است.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را برای آشنایی نسل جوان با سیره و آرمان‌های شهدا ضروری دانست و گفت: مقاومت نسل جوان در روز‌های اخیر، اهمیت حفظ این فرهنگ را نشان می‌دهد.

در این آیین، برنامه‌هایی همچون مرثیه‌سرایی، روایت خاطرات و رشادت‌های شهدا و اجرای گروه سرود برگزار شد.