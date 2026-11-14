مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از تشکیل ۱۵۵ پرونده تخلف زیست‌محیطی و دستگیری ۱۸۹ متخلف در هفت ماه گذشته خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی، ۶۳ قطعه پرنده و ۱۵ پستاندار وحشی از متخلفان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، اظهار کرد: مجموعه اقدامات میدانی، اطلاعاتی و نظارتی یگان حفاظت محیط زیست استان در هفت ماه گذشته به ثبت ۱۵۵ پرونده تخلف زیست‌محیطی و دستگیری ۱۸۹ متخلف منجر شده است.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت‌های منظم، عملیات مشترک با سایر نهادهای انتظامی و اجرای طرح‌های منطقه‌ای، ۱۳ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز را کشف و ضبط کرده‌اند.

زندی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار مورد انواع ابزار و ادوات شکار، از جمله تله، دام، تور، قلاب، تجهیزات نورافکن و دیگر وسایل غیرقانونی از متخلفان جمع‌آوری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با صید و شکار غیرمجاز حیات‌وحش گفت: در نتیجه پایش‌ها و عملیات‌های متعدد، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی صیدشده به‌صورت غیرقانونی، ۶۳ قطعه پرنده شکارشده و ۱۵ پستاندار شامل کل و قوچ وحشی، خرگوش و دیگر گونه‌ها از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی حفظ جمعیت گونه‌های وحشی را نیازمند همکاری مردم و افزایش اطلاع‌رسانی دانست و افزود: سودجویی از بازار غیرقانونی پرندگان آوازخوان و شکاری، تهدیدی جدی برای جمعیت طبیعی این گونه‌هاست و مقابله با این روند از اولویت‌های یگان حفاظت در هفت ماه گذشته بوده است.

زندی همچنین از شناسایی و دستگیری هفت متخلف فعال در شبکه‌های اجتماعی با همکاری پلیس فتا خبر داد و گفت: این افراد در زمینه تبلیغ، خرید و فروش یا نمایش صید و شکار غیرمجاز در فضای مجازی فعالیت داشتند.

وی با اشاره به رصد هوشمند فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام موجب شده است مسیرهای جدید تخلف نیز شناسایی و تحت کنترل قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه به اجرای برنامه‌های آموزشی برای جوامع محلی اشاره کرد و گفت: امسال در قالب طرح «یک ساعت با محیط‌بان»، بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان جوامع محلی، به‌ویژه مناطق تحت مدیریت محیط زیست، آموزش‌های زیست‌محیطی دریافت کرده‌اند.

زندی در پایان با قدردانی از تلاش محیط‌بانان تأکید کرد: حفاظت مؤثر از طبیعت استان نیازمند تقویت مشارکت مردمی، همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی و تداوم برخورد با متخلفان است.