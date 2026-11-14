با آغاز فصل پاییز و شروع برداشت انار از باغات شهرستان پاکدشت، فعالیت‌های کشاورزی در روستاها رونق گرفته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶ هزار تن انار از این منطقه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با فرا رسیدن اواسط فصل پاییز، باغات شهرستان پاکدشت شاهد آغاز فصل برداشت انار هستند که این موضوع موجب رونق کسب‌وکار و فعالیت‌های روزمره در روستاها شده است.

شهرستان پاکدشت با دارا بودن ۲۹۰ هکتار انارستان، پس از فیروزکوه، رتبه دوم تولید این میوه پرطرفدار را در استان تهران به خود اختصاص داده است.

پیش‌بینی می‌شود از باغات این شهرستان بیش از ۶ هزار تن انار برداشت شود که این میزان، نشان‌دهنده جایگاه مهم این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه است.