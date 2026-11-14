به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی فرید معین پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، محسن ربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مهرداد نیک نامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، غلامرضا جعفری نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، محسن عرفانیان، امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و فرح لطفی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران به مرتبه استادی موافقت شد.

فرید معین پور با مدرک دکتری شیمی آلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس است که دارای بیش از ۱۲۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

محسن ربانی با مدرک دکتری ریاضی کاربردی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است که دارای بیش از ۸۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

مهرداد نیک نامی با مدرک دکتری مهندسی کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

غلامرضا جعفری نیا با مدرک دکتری جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است که دارای بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

محسن عرفانیان امیدوار با مدرک دکتری ریاضیات محض عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که دارای بیش از ۷۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

فرح لطفی کاشانی با مدرک دکتری روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران است که دارای بیش از ۸۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.