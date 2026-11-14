بیست‌وپنجمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «غروب تشنه» به جهان هنری محمد رسولی‌نژاد، طراح و مجری مبلمان و خالق «صندلی‌های حروف»، می‌پردازد و برنامه «همه به پیش» نیز دانش‌آموزان را به روایت تاریخ و تمدن ایران دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مستند «غروب تشنه» روایتی از پیوند گرافیک ، خوشنویسی و هنر مبل‌سازی در آثار رسولی‌نژاد ارائه می‌کند؛ هنرمندی که تجربه‌های خوشنویسی، شاگردی نزد پدر در کارگاه مبل‌سازی و تمرین‌های تایپوگرافی را در قالب «صندلی‌های حروف» به اثری یگانه بدل کرده است.

مجسمه‌های خطی این هنرمند تاکنون در نمایشگاه انفرادی گالری شیرین به نمایش درآمده و آثارش از شرق تا غرب جهان حضور دارد. مستند «غروب تشنه» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی فرزاد حبیب‌زاده، یکشنبه ۲۴ آبان‌ ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و تکرار آن دوشنبه ۲۵ آبان ساعت ۴ بامداد و سه‌شنبه ۲۶ آبان حوالی ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «همه به پیش» شبکه آموزش، با مشارکت دانش‌آموزان سراسر کشور فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر‌ها و استان‌ها فراهم کرده است.

دانش‌آموزان می‌توانند با ارسال ویدئو‌هایی از فرهنگ، پیشینه تاریخی و جاذبه‌های محل زندگی خود، روایت‌های بومی و جلوه‌هایی از تاریخ و تمدن ایران را با مخاطبان به اشتراک بگذارند.

«همه به پیش» شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.