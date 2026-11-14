اختلال گسترده و جهانی در خدمات شرکت آمریکایی مایکروسافت که از روز پنج‌شنبه آغاز شده است میلیون‌ها کاربر در نقاط مختلف جهان را در ارسال و دریافت رایانامه‌ها، برگزاری جلسات برخط و دسترسی یا عرضه برخی اطلاعات و خدمات مختل کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دامنه این اختلال گسترده به شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، مدارس و حتی برخی مراکز درمانی و پلیس در کشور‌های مختلف از جمله انگلیس، گسترش یافته است و با وجود آغاز روند بهبود برخی کاربران همچنان با اختلال مواجه هستند.

وقتی کاربران در سراسر انگلیس روز جمعه از خواب بیدار شدند اختلال گسترده در شبکه آمریکایی مایکروسافت آنان را غافلگیر کرد، پیش از آنان کاربران در آمریکا، آسیا و استرالیا در پی این اختلال نتوانستند به بسیاری از خدمات و سامانه‌های برخط دسترسی پیدا کنند و در نتیجه این اختلال بزرگ وقفه‌های گسترده در انجام امور جاری ایجاد شد، اختلالی که در ۳۰ سال اخیر بی سابقه گزارش شده است.

شرکت مایکروسافت پس از دریافت بیش از ۱۳۰ هزار گزارش اختلال و دسترسی نداشتن میلیون‌ها نفر از ۷۴ کشور جهان این مشکل را به «بار زیاد» بر زیر ساخت‌هایش نسبت داد.

در انگلیس اعلام شد در پی این اختلال، بخشی از فعالیت خدمات سازمان ملی بهداشت و درمان، پلیس، مدارس، دانشگاه‌ها و کسب و کار‌ها مختل شد و خسارات زیادی به بار آورد که هنوز محاسبه نشده است.

آرون براون کارشناس فناوری می‌گوید: پیامد‌های اشکال در نرم افزار مایکروسافت که ساعت‌ها ادامه یافت نه تنها به مشاغل در این کشور آسیب زد بلکه هزاران نفر را از دسترسی به خدمات پزشکی و سازمان ملی بهداشت و درمان، مراکز آموزشی و دانشگاهی و پلیسی محروم ساخت.

اختلال در شرکت آمریکایی مایکروسافت موجب شد میلیون‌ها کاربر نتوانند به رایانامه‌ها و سایر برنامه‌های خود از جمله مایکروسافت ۳۶۵، اوت‌لوک (Outlook) و تیمز (Teams)، دسترسی داشته باشند و در پی موج گسترده‌ای از انتقادها، شرکت مایکروسافت ساعت‌ها پس از گذشت اختلال برطرف کردن کامل آن را وعده داد.

یکی از معاونان وزارت دفاع انگلیس گفته اختلال جهانی در خدمات مایکروسافت، نشان‌دهنده نیاز بریتانیا به افزایش تاب‌آوری (توانایی مقاومت و بازگشت به حالت عادی) است.

لوک پولارد (Luke Pollard)، معاون وزیر دفاع در امور آمادگی و صنایع در دولت انگلیس در این باره می‌گوید: در سراسر مراکز دولتی ما تلاش می‌کنیم تا اثر این اختلال مایکروسافت را بررسی کنیم تا پیامد‌های آن نه تنها بر مراکز دولتی بلکه بر صنایع این کشور را هم ارزیابی کنیم، ما از خسارات گسترده این اختلال آگاهیم و با شرکت مایکروسافت همکاری می‌کنیم و مدیران این شرکت قول داده‌اند مشکل را بزودی رفع کنند، اما برای من به عنوان عضو دولت این موضوع نشان می‌دهد که ما باید در برابر این اشکالات مقاوم شویم.

در پی بروز این اختلال که در نوع خود گسترده‌ترین در سه دهه اخیر ارزیابی و خسارات آن میلیارد‌ها دلار برآوردشده است، تحلیل‌گران حوزه برنامه‌نویسی می‌گویند وضعیت پیش آمده برای مایکروسافت نشان می‌دهد که چرا افراد نباید برای ذخیره سازی اطلاعات و کارهایشان صرفا به فضای ابری تکیه کنند.