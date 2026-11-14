فائزه سادات عابدینی‌نژاد، نایب‌قهرمان آسیایی دواتالون، هنگام تمرین با دوچرخه در جاده قم–گرمسار دچار سانحه رانندگی شد و از ناحیه دست و صورت آسیب دید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این ورزشکار قمی در کیلومتر ۱۵ جاده قم–گرمسار با سانحه مواجه شد و به دنبال شدت جراحات، پنج روز در بخش داخلی مجتمع خیرین سلامت بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

در جریان اقدامات درمانی، شکستگی دست وی با استفاده از پلاتین تثبیت شد و جراحات صورت و لب او نیز مورد ترمیم قرار گرفت. بازسازی بینی از دیگر اقدامات پزشکی انجام‌شده برای این ورزشکار بوده است.

عابدینی‌نژاد در ادامه روند درمان و دوران نقاهت، باید مراحل ترمیم زخم‌ها و رسیدگی به آسیب‌های دندانی را نیز پشت سر بگذارد.

این حادثه در آستانه رقابت‌های آسیایی آذرماه رخ داده و احتمال دارد حضور این ورزشکار در این مسابقات را با چالش مواجه کند؛ با این حال، تاکنون اطلاعات رسمی درباره وضعیت نهایی آمادگی و امکان حضور او در این رقابت‌ها منتشر نشده است.

فائزه سادات عابدینی‌نژاد در سال ۲۰۲۵ عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات دواتالون آسیا را کسب کرده است.