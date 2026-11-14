آیین رونمایی از تازه‌ترین منشورات کتابخانه، موزه و اسناد مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم، همزمان با نخستین روز هفته کتاب، با حضور دکتر محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و دکتر محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت امنای کتابخانه مجلس، کارکنان کتابخانه، اهالی فرهنگ، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و اصحاب رسانه نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این آیین، ۱۵ عنوان کتاب از تازه‌ترین منشورات کتابخانه مجلس رونمایی می‌شود.

سخنرانی پیرامون کتاب و کتابخانه و تجلیل از کتابدار برگزیده، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: کتابخانه مجلس بیش از ۱۲۰ سال قدمت دارد و بیش از ۶۰۰ کتاب در آن به چاپ رسیده است.

وی افزود: قرار است ۵۰ کتاب جدید که درباره مسائل آینده کشور و جهان است تا پایان سال منتشر شود.

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