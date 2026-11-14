مردم ایلام در دویست و پنجاه و هشتمین شب حضور در میدان ۲۲ بهمن و میدان‌ دیگر شهرستان‌های استان ، با وحدت و اقتدار، حمایت خود را از رهبر و نیرو‌های مسلح اعلام و به تهدید‌های ترامپ پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این شب، میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان، بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با پرچم و تمثال رهبر انقلاب، بر ایستادگی در برابر فشار‌ها تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان، وحدت و اقتدار ملی را عامل اصلی خنثی‌سازی تهدید‌ها دانستند و حمایت خود را از نیرو‌های مسلح اعلام داشتند.

دویست و پنجاه و هشت شب حضور، پاسخی روشن به تهدید‌های ترامپ و نمایشی از همبستگی مردم ایلام با نظام و رهبری است.