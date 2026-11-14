به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال به‌طور میانگین از هر هکتار حدود ۷۰۰ کیلوگرم چای ترش برداشت شود.

قنبر نارویی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان، چای ترش یکی از محصولات مهم و اقتصادی دلگان به شمار می‌رود و این شهرستان از قطب‌های اصلی تولید این محصول در استان سیستان و بلوچستان و کشور محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به سطح زیر کشت ۶۵۰ هکتاری و پیش‌بینی عملکرد ۷۰۰ کیلوگرم در هر هکتار، انتظار می‌رود در مجموع بیش از ۴۵۵ تن محصول چای ترش از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان همچنین از احداث یک کارگاه بسته‌بندی چای ترش در این شهرستان خبر داد و افزود: این واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در حال احداث است و برای تکمیل و راه‌اندازی آن، نیازمند حمایت و همراهی دستگاه‌های دولتی و تخصیص دو میلیارد تومان تسهیلات هستیم.

وی افزود: راه‌اندازی این کارگاه می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و بسته‌بندی چای ترش، ارتقای ارزش افزوده محصول و ایجاد فرصت‌های اشتغال در شهرستان داشته باشد و زمینه عرضه محصول دلگان با بسته‌بندی مناسب به بازار‌های مصرف را فراهم کند.

نارویی در ادامه بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل برداشت، جمع‌آوری و خشک‌کردن کاسبرگ‌های چای ترش تأکید کرد و گفت: رعایت اصول صحیح برداشت و فرآوری اولیه، نقش مهمی در حفظ کیفیت و افزایش ارزش اقتصادی محصول دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در پایان با اشاره به شهرت چای ترش این شهرستان به عنوان طلای سرخ دلگان، تلاش کشاورزان را در تولید این محصول ارزشمند قابل تقدیر دانست و بر حمایت از بهره‌برداران و توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی با هدف رونق اقتصادی بخش کشاورزی تأکید کرد.