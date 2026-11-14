به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران این پلیس موفق به کشف محل نگهداری خودروی قاچاق در تهران شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری بنز S۵۰۰ قاچاق، در داخل پارکینگ منزلی مسکونی واقع در خیابان قنات کوثر پارک شده که به وسیله کامیون‌های خودروبر به این مکان منتقل شده بود.

افشاری افزود: مأموران این پلیس محل مذکور را بازرسی کردند که مشخص شد محل، پارکینگ عمومی بوده است. در جریان بازرسی، یک دستگاه خودروی سواری بنز S۵۰۰ مشاهده شد که پلاک نصب‌شده روی خودرو قبلاً فک شده و در انبار تعویض پلاک بوده است. این خودرو فاقد اصالت و هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بوده و در سامانه نیز ثبت نشده است.

این مقام پلیسی گفت: کارشناسان ارزش خودروی کشف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.