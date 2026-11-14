معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: اعتقاد داریم ورزش دانشگاهی برای حفظ پویایی و افزایش مشارکت دانشجویان باید متناسب با تغییرات نسلی حرکت کند و در کنار رشته‌های متداول ورزشی، به ظرفیت‌های جدیدی همچون رباتیک، ورزش‌های الکترونیک و رقابت‌های فیجیتال نیز توجه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: دومین المپیاد ورزش‌های فناورانه متناسب با علایق و سبک زندگی نسل جدید دانشجویان طراحی شده است

دکتر علی افروزه معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای فنی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور اظهار داشت: در طراحی این دوره از المپیاد تلاش کرده‌ایم با توجه به تحولات دنیای ورزش و فناوری و شناخت علایق و ترجیحات نسل جدید دانشجویان، زمینه حضور و مشارکت آنها را در رشته‌ها و قالب‌های نوین ورزشی فراهم کنیم. اعتقاد داریم ورزش دانشگاهی برای حفظ پویایی و افزایش مشارکت دانشجویان باید متناسب با تغییرات نسلی حرکت کند و در کنار رشته‌های متداول ورزشی، به ظرفیت‌های جدیدی همچون رباتیک، ورزش‌های الکترونیک و رقابت‌های فیجیتال نیز توجه داشته باشد.

وی افزود: در دومین جلسه شورای فنی، رشته‌های رقابتی این رویداد در دو حوزه اصلی رباتیک و دیجیتال ـ فیجیتال نهایی شد. در حوزه رباتیک، چهار رشته شامل لیگ خودرو‌های خودران، خودرو‌های فرمول یک، ربات‌های تعقیب خط پرسرعت و لیگ پهپاد‌ها به تصویب رسید. در انتخاب این رشته‌ها، علاوه بر جذابیت‌های فناورانه و ظرفیت‌های رقابتی، موضوعاتی همچون میزان مشارکت دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های موجود و منابع و امکانات مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گرفت تا امکان حضور گسترده‌تر دانشگاه‌ها فراهم شود.

دکتر افروزه گفت: مسابقات ورزش‌های الکترونیک در سه پلتفرم کنسول، موبایل و رایانه شخصی (PC) برگزار خواهد شد. در پلتفرم کنسول، رشته eFootball در بخش‌های انفرادی و تیمی دختران و پسران و همچنین بخش تیمی مختلط پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: در پلتفرم موبایل، رشته‌های Brawl Stars و پسرخوانده به صورت آزاد (دختران و پسران) و رشته Clash Royale ویژه دختران برگزار می‌شود. همچنین در پلتفرم رایانه شخصی، دو رشته Counter-Strike ۲ (CS۲) و Dota ۲ در بخش پسران در نظر گرفته شده است.

معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به بخش فیجیتال این المپیاد گفت: در این بخش دو رشته فوتسال و بسکتبال به‌صورت تفکیکی در بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد. رویکرد اصلی در طراحی بخش فیجیتال، ایجاد پیوند میان تجربه رقابت‌های ورزشی فیزیکی و ظرفیت‌ها و جذابیت‌های دنیای دیجیتال است.

وی در ادامه با اشاره به معیار‌های انتخاب رشته‌های ورزش‌های الکترونیک افزود: در این بخش، علاوه بر توجه به علاقه‌مندی و استقبال مخاطبان دانشجو، همسویی رشته‌های انتخاب‌شده با ساختار و استاندارد‌های مسابقات بین‌المللی و همچنین امکان حضور و اعزام نمایندگان دانشگاهی به رویداد‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. تلاش ما این است که رشته‌های انتخاب‌شده علاوه بر ایجاد جذابیت و مشارکت در محیط دانشگاهی، بستری برای شناسایی و پرورش استعداد‌ها و ارتقای جایگاه ورزش دانشگاهی کشور در عرصه‌های بین‌المللی فراهم کنند.

دکتر افروزه تأکید کرد: رویکرد ما در این المپیاد صرفاً افزودن چند رشته جدید به تقویم مسابقات دانشگاهی نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد تجربه‌ای متفاوت از مشارکت ورزشی برای دانشجویان هستیم. می‌خواهیم ورزش دانشگاهی با نیازها، علایق و سبک زندگی نسل جدید دانشجویان ارتباط نزدیک‌تری برقرار کند و از ظرفیت فناوری و نوآوری برای توسعه مشارکت، کشف استعداد‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید ورزشی بهره ببرد. وی در پایان گفت: دومین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تابستان سال آینده به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک برگزار خواهد شد. امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها و مشارکت فعال دانشجویان، این رویداد به بستری مؤثر برای توسعه ورزش‌های فناورانه و تقویت پیوند میان ورزش، فناوری و نوآوری در محیط دانشگاهی تبدیل شود.