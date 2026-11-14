نائب رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر گفت: اجرای صحیح لغو قیمت گذاری دستوری می‌تواند فاصله غیرمتعارف قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد و زمینه دسترسی مصرف‌کنندگان به تایر با قیمت منصفانه را فراهم کند.

هادی امیرشقاقی، نائب رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به مشکلات سال‌های اخیر صنعت تایر، افزود: یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان، فاصله زمانی میان افزایش هزینه‌های تولید و اصلاح قیمت فروش محصولات بود، به‌طوری‌که قیمت مواد اولیه، هزینه‌های لجستیک و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کرد، اما قیمت فروش کارخانه‌ها متناسب با این تغییرات اصلاح نمی‌شد.

وی ادامه داد: این مسئله فشار زیادی به نقدینگی واحد‌های تولیدی وارد می‌کرد و تأمین مستمر مواد اولیه را با دشواری مواجه می‌ساخت.

امیرشقاقی با تأکید بر اینکه لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی به معنای کاهش قیمت تمام‌شده تایر نیست، گفت: بهای تمام‌شده محصولات تابع عواملی مانند قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه انرژی، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بهره‌وری تولید است.

نائب رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل افزود: هزینه حمل یک کانتینر کائوچوی طبیعی از مبدأ کشور‌هایی مانند مالزی، چین و تایلند که حدود ۲۰ درصد مواد اولیه مصرفی صنعت تایر را تشکیل می‌دهد، از حدود هزار دلار در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ هزار دلار رسیده است.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام قیمت‌گذاری کمک می‌کند تولیدکنندگان متناسب با شرایط واقعی هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند، مواد اولیه را به‌موقع تأمین کنند و با استفاده بهتر از ظرفیت کارخانه‌ها، تولید را افزایش دهند.

امیرشقاقی با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار تایر گفت: در ماه‌های اخیر، در برخی سایز‌ها قیمت مصرف‌کننده ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از نرخ فروش کارخانه بوده است؛ اختلافی که زمینه فعالیت واسطه‌گران غیرضروری و کسب سود از محل این فاصله قیمتی را فراهم کرده است.

وی افزود: با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش عرضه و تقویت شبکه توزیع رسمی، می‌توان این فاصله قیمتی را مدیریت کرد تا بخش بیشتری از تولید به‌صورت مستقیم و شفاف به دست مصرف‌کننده برسد.

نائب رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر تأکید کرد: هدف از حذف واسطه‌گری غیرضروری، حذف نمایندگان فروش و فعالان قانونی شبکه توزیع نیست؛ بلکه باید با تقویت مراکز عرضه مستقیم، توزیع منظم‌تر و نظارت مؤثر بر بازار، زمینه حذف واسطه‌گری غیرضروری و عرضه تایر با قیمت منصفانه فراهم شود.

امیرشقاقی با اشاره به تأثیر لغو قیمت‌گذاری دستوری بر میزان تولید گفت: یکی از مهم‌ترین موانع تولید در صنعت تایر، محدودیت نقدینگی برای تأمین مواد اولیه بود؛ زیرا هزینه جایگزینی مواد اولیه افزایش پیدا می‌کرد، اما قیمت فروش محصولات با تأخیر اصلاح می‌شد و تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه دوره بعد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شدند.

وی با بیان اینکه تولید تایر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است، افزود: مشکلات تأمین سرمایه در گردش و محدودیت‌های لجستیکی از عوامل اصلی این کاهش تولید بوده است.

امیرشقاقی ادامه داد: با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، منابع مالی حاصل از فروش محصولات بهتر به چرخه تولید بازمی‌گردد و تولیدکنندگان می‌توانند برای تأمین مواد اولیه و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی در عین حال تأکید کرد: لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی همه مشکلات صنعت تایر را برطرف نمی‌کند و رفع موانع تأمین ارز، واردات مواد اولیه و محدودیت‌های انرژی نیز برای افزایش پایدار تولید ضروری است.

نائب رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر در پایان گفت: اجرای صحیح این تصمیم با همراهی دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه افزایش تولید، عرضه پایدارتر تایر و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصول با قیمت منصفانه را فراهم کند.