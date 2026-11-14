پخش زنده
امروز: -
بارشهای اخیر بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان بویین میاندشت در غرب استان اصفهان خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت:بارشها اگرچه نقش مؤثری در تقویت منابع آبی داشته است، اما تاکنون خسارتهایی به ۷ هزارو ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی وارد کرده است که این آمار بعداز پایان ارزیابی به طور افزایش مییابد.
نبی الله اکبری افزود: بارشهای اخیر موجب آب بردگی برخی مزارع وباغها، تخریب جادههای بین مزارع، قنات ها، کانالهای انتقال آب و استخرهای کشاورزی و همچنین آسیب به تاسیسات آبیاری قطرهای و خسارت آنها ۵۸۰ میلیاردریال برآورد شده است.
وی گفت: علاوه بر آن بارشها به برخی دامداریها، انبارهای علوفه و نهادههای دامی، سیلوها خسارت زده است و ترانسهای برق و دوربینهای حفاظتی مرغداریها نیز بر اثر صاعقه آسیب دیداند که خسارت آنها بیش از ۱۲۰ میلیاردریال برآورد شده است.