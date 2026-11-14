به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت:بارش‌ها اگرچه نقش مؤثری در تقویت منابع آبی داشته است، اما تاکنون خسارت‌هایی به ۷ هزارو ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی وارد کرده است که این آمار بعداز پایان ارزیابی به طور افزایش می‌یابد.

نبی الله اکبری افزود: بارش‌های اخیر موجب آب بردگی برخی مزارع وباغها، تخریب جاده‌های بین مزارع، قنات ها، کانال‌های انتقال آب و استخر‌های کشاورزی و همچنین آسیب به تاسیسات آبیاری قطره‌ای و خسارت آنها ۵۸۰ میلیاردریال برآورد شده است.

وی گفت: علاوه بر آن بارش‌ها به برخی دامداری‌ها، انبار‌های علوفه و نهاده‌های دامی، سیلو‌ها خسارت زده است و ترانس‌های برق و دوربین‌های حفاظتی مرغداری‌ها نیز بر اثر صاعقه آسیب دید‌اند که خسارت آنها بیش از ۱۲۰ میلیاردریال برآورد شده است.