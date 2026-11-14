به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: برگزاری این اجتماع نشانه عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) و افزایش وحدت امت اسلامی است.

آیت‌الله عبادی زاده افزود: دشمن با وحدت مردم و توانمندی دفاعی نیرو‌های مسلح شکست خورد و از منطقه خارج می‌شود.

حجت‌الاسلام عطاءالله میرزاده دبیر ستاد فاطمیه بخش احمدی هم گفت: دراین مراسم موکب‌های پذیرایی برپا، و بیش از ۲ هزار دست غذا بین عزاداران توزیع شد.

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