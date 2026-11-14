کارشناس هواشناسی مازندران از بارش قابل ملاحظه باران، از اواخر وقت فردا یکشنبه ۲۴ آبان در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی به مازندران از اواخر وقت فردا یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از غرب استان وارد می‌شود و با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

نوروزیان افزود: بارندگی‌ها تا ظهر روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه در استان مازندران تداوم دارد.

وی تصریح کرد: در این مدت بارش‌ها در مناطق ساحلی و جلگه‌ای قابل ملاحظه است ولی در ارتفاعات بصورت پراکنده و مخلوطی از برف و باران خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: از امروز شنبه ۲۳ آبان تا فردا یکشنبه، جو استان پایدار است و آسمان به‌صورت نیمه‌ابری و هوای گرم پاییزی پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان افزود: آسمان استان از سه شنبه شب تا آخر هفته صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما خواهد بود.

وی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا تا عصر فردا یکشنبه موج کوتاه دارد و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

دیروز ساری و قائم شهر با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و صبح امروز بلده با ۳ درجه زیر صفر سردترین مناطق استان بودند.