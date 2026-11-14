در قالب طرح تنوع‌بخشی به الگوی کشت ، برداشت محصول جدید بادام زمینی از مزارع شاهرود با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات اقتصادی و سازگار با اقلیم منطقه گفت: برداشت محصول بادام‌زمینی در قالب یک طرح الگویی در سطح سه‌هزار مترمربع با موفقیت انجام شد.

محمدحسن غریب مجنی افزود: این محصول برای نخستین بار به‌صورت الگویی در منطقه کشت شده و بررسی‌های میدانی حاکی از دستیابی به عملکرد مطلوب دو تن در هکتار و ظرفیت اقلیمی منطقه برای توسعه این کشت است.

به گفته وی ، معرفی ارقام جدید و اجرای طرح‌های الگویی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری منابع و بهبود درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی دارد و اجرای طرح‌های الگویی با هدف انتقال دانش فنی، آشنایی عملی کشاورزان با نتایج کشت محصولات جدید و ترغیب بهره‌برداران به استفاده از روش‌های نوین تولید انجام می‌شود.