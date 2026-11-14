پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۶ میلیارد در بازرسی از دو واحد مسکونی و دستگیری دو متهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار علی ندرخانی گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، مأموران با هماهنگی مرجع قضایی از دو واحد مسکونی بازرسی کردند که در جریان آن ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی دستگاههای مکشوفه افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.