ایمن‌سازی دسترسی شهرک رزمندگان، بهبود عملکرد چراغ‌های راهنمایی در شش میدان و احداث پل عابر پیاده در بلوار شهید قندی، سه موضوعی است که در کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر یزد بررسی و پیگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد شورای اسلامی شهر یزد از بررسی سه موضوع ترافیکی با هدف ارتقای ایمنی معابر، مدیریت تردد و تسهیل عبور شهروندان در این کمیسیون خبر داد.

مجید تجملیان گفت: در این جلسه، درخواست ساکنان شهرک رزمندگان برای بهبود دسترسی ایمن به معابر اطراف، سامان‌دهی عملکرد چراغ‌های راهنمایی در شش میدان شهر و پیشنهاد احداث پل عابر پیاده در بلوار شهید قندی بررسی شد.

وی با اشاره به افزایش سرعت تردد در بلوار شهیدان پارسائیان و محدوده میدان تازه تأسیس «یزد، حسینیه ایران» افزود: با تکمیل رینگ شهری، ضرورت تأمین دسترسی ایمن ساکنان شهرک رزمندگان بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. از این رو، مقرر شد موضوع در نشستی مشترک با حضور اعضای شورای ترافیک استان، فرماندهی انتظامی و کمیسیون‌های عمران و حمل‌ونقل شورای شهر بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر یزد همچنین از بررسی وضعیت چراغ‌های راهنمایی در میدان‌های صنعت، شهید باهنر، امام حسین (ع)، دانش‌آموز، مهدیه و معلم خبر داد و گفت: عملکرد این چراغ‌ها باید در ساعات اوج تردد، به‌ویژه ابتدای روز، زمان بازگشت شهروندان از محل کار و ساعات ابتدایی شب، متناسب با شرایط ترافیکی هر میدان تنظیم شود.

تجملیان افزود: نصب تابلو‌ها و علائم موردنیاز، اصلاح زمان‌بندی چراغ‌ها، اطلاع‌رسانی به شهروندان و آموزش‌های ترافیکی از جمله راهکار‌های بررسی‌شده برای بهبود وضعیت این میدان‌هاست که پیگیری آنها در جلسات آینده ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه از تصویب پیشنهاد شهرداری برای احداث پل عابر پیاده در محدوده‌ای از بلوار شهید قندی خبر داد و گفت: این پل در کنار دیگر نقاط موردنیاز شهر، بر اساس پیشنهاد‌های شهروندان و شناسایی‌های کارشناسی شهرداری و پلیس راهور، در فراخوان‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر یزد، پل‌های عابر پیاده در قالب بسته‌های ترکیبی از موقعیت‌های دارای ظرفیت تجاری و فاقد ظرفیت تجاری دسته‌بندی می‌شوند تا زمینه برنامه‌ریزی و اجرای آنها فراهم شود.