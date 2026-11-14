مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان گفت: این سازمان در سیزدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، با ارتقای ۳۷ رتبه‌ای و افزایش قابل‌توجه امتیاز ارزیابی، به رتبه هفدهم در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی، رتبه پنجم در میان ۵۱ دستگاه اجرایی پرمخاطب و رتبه هشتم در میان ۵۷ دستگاه اجرایی پرخدمت دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی صالحی با اعلام این خبر، ارتقای جایگاه سازمان در سیزدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی را دستاوردی ارزشمند در مسیر توسعه دولت الکترونیکی، هوشمندسازی خدمات و بهبود تجربه کاربران دانست.

وی اظهار داشت: سازمان امور دانشجویان در این دوره از ارزیابی، با ارتقای ۳۷ رتبه‌ای نسبت به دوره گذشته، از جایگاه پنجاه‌وچهارم به رتبه هفدهم در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی کشور دست یافته است. این جهش قابل‌توجه، بیانگر روند رو به رشد سازمان در توسعه و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی و ارتقای سطح پاسخ‌گویی به نیاز‌های دانشجویان، دانش‌آموختگان و سایر ذی‌نفعان است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان افزود: علاوه بر بهبود جایگاه سازمان در رتبه‌بندی کشوری، امتیاز ارزیابی نیز از ۶۲٫۸۹ درصد در دوره گذشته به ۸۱٫۷۵ درصد در دوره جاری افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهبود محسوس عملکرد سازمان در شاخص‌های مورد ارزیابی و اثربخشی اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه خدمات دیجیتال است.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان در شاخص «کیفیت، پایداری و تجربه خدمت» بالاترین امتیاز را در میان شاخص‌های ارزیابی کسب کرده است. این نتیجه، مؤید توجه سازمان به کیفیت ارائه خدمات، پایداری سامانه‌ها و تسهیل فرایند‌های خدمت‌رسانی به مخاطبان است.

یکی از نکات برجسته این ارزیابی، کسب رتبه پنجم سازمان امور دانشجویان در میان ۵۱ دستگاه اجرایی پرمخاطب کشور و رتبه هشتم در میان ۵۷ دستگاه اجرایی پرخدمت کشور است. دستیابی به این جایگاه، با توجه به گستردگی خدمات سازمان و حجم بالای تعاملات آن با دانشجویان، دانش‌آموختگان و متقاضیان خدمات، اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان‌دهنده ظرفیت سازمان در ارائه خدمات الکترونیکی باکیفیت در مقیاس ملی است.

یادآور می شود، سازمان امور دانشجویان در این ارزیابی به‌عنوان دستگاهی با خدمات پرتعداد و پرمخاطب مورد بررسی قرار گرفته است. این سازمان با برخورداری از ۴۶ خدمت شناسه‌دار، بیش از ۳۸ درصد از مجموع خدمات احصاشده دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به خود اختصاص داده و از این منظر، رتبه نخست را در میان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه اصلی خود داراست.

بر این اساس ، مجموع این دستاوردها، از جمله ارتقای ۳۷ رتبه‌ای در ارزیابی کشوری، افزایش نزدیک به ۱۹ واحد درصدی امتیاز، کسب رتبه پنجم در میان دستگاه‌های اجرایی پرمخاطب، احراز رتبه هشتم در بین دستگاه‌های اجرایی پرخدمت کشور و نیز جایگاه ممتاز سازمان در شاخص کیفیت خدمات، بیانگر پیشرفت قابل‌توجه سازمان امور دانشجویان در مسیر تحول دیجیتال و توسعه دولت الکترونیکی است. این موفقیت، حاصل رویکرد سازمان در نوسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه خدمات هوشمند، بهبود کیفیت سامانه‌های الکترونیکی و تمرکز بر ارتقای تجربه خدمت‌گیرندگان بوده و زمینه را برای تداوم حرکت به سوی خدماتی کارآمدتر، پایدارتر و دسترس‌پذیرتر فراهم می‌سازد.