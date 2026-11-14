به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام جواد سپاه بقیه الله شیراز گفت: با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان یادواره‌ای برای ۸۵ شهید دهستان قره‌باغ در روستای کوشک بیدک این دهستان برپا شد

سرگرد سمیعی با بیان این که در این یادواره از تندیس شهدا رونمایی و از خانواده شهدان قدردانی شد افزود: هدف از این یادواره آشنایی نسل جدید با آرمان‌های ایران اسلامی است.

در این یادواره مردم با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند و عهد بستند که تا پای جان برای حفظ ایران و اسلام در صحنه می‌مانند.

دهستان قره باغ در بخش مرکزی شهرستان شیراز قرار دارد.