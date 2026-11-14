یک رستوران معروف در شهرستان پردیس به‌دلیل نگهداری و عرضه مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته، در جریان گشت مشترک بازرسان تعزیرات و بهداشت مهروموم و به دادستانی معرفی شد.

در جریان گشت مشترک بازرسان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان بهداشت در شهرستان پردیس، رستوران معروف «مهرو‌موم» به‌دلیل تخلفات بهداشتی تحت بازرسی قرار گرفت.

مهدی عیدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس، در این خصوص اعلام کرد که در جریان این عملیات، مقداری مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته در این رستوران کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام این مسئول، رستوران مذکور به‌دلیل عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف مهروموم شده و پرونده تخلف آن جهت رسیدگی در اختیار دادستانی قرار گرفته است.