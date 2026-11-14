مهدی فیاضی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به بازتاب گسترده تحولات ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در رسانه‌های جهان گفت: پرسش‌هایی درباره ایران به دنبال تحولات اخیر در افکار عمومی جهان مطرح شد که در نهایت شناخت مردم جهان از ایران و اندیشه های رهبر شهید را بیشتر کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، رایزنی های فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند تا تصویر و روایت درستی از ایران در جهان منتشر شود.

فیاضی گفت : یکی از برنامه های ما در انتشارات الهدی این بود که کتابی با عنوان «آینده‌نگاری رهبر شهید»را بر پایه پژوهش‌های مبتنی بر بیانیه گام دوم تدوین کردیم.

مدیرعامل مؤسسه الهدی گفت : این کتاب به ۱۰ زبان ترجمه شده و به ۲۰ نقطه جهان ارسال شده است.

وی افزود: این اثر ، زمینه شناخت بیشتر مخاطبان جهانی از اندیشه‌های رهبر شهید را فراهم کرده است.

فیاضی گفت: تمرکز انتشارات الهدی در حوزه معرفی اندیشه‌های رهبر شهید، برترجمه آثار و اندیشه های ایشان متمرکز است . چرا که ترجمه آثار به زبان‌های متعدد و تولید محتوای بین‌المللی، فعالیتی گسترده و زمان‌بر است و ما تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این آثار را به مخاطبان بیشتری در جهان معرفی کنیم.