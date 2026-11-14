مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی از ترجمه و انتشار دو اثر درباره اندیشه‌ها و شخصیت قرآنی رهبر شهید به زبان‌های مختلف جهان خبر داد و گفت: تولید ۱۰۰ کلیپ یک‌دقیقه‌ای از بیانیه گام دوم انقلاب به ۱۱ زبان، از برنامه‌های این مؤسسه برای معرفی اندیشه‌های رهبر شهید به مخاطبان بین‌المللی است.

مهدی فیاضی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی، در حاشیه برنامه در امتداد اندیشه بازخوانی میراث فکری رهبرشهید در آینه کتاب در سرای اهل قلم، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به بازتاب گسترده تحولات ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در رسانه‌های جهان گفت: در پی این تحولات، پرسش‌هایی درباره ایران، ساختار حکمرانی کشور، رهبر شهید و رهبر جدید ایران در افکار عمومی جهان مطرح شد و شناخت ایران و اندیشه‌های رهبر شهید به یکی از مطالبات مخاطبان بین‌المللی تبدیل شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، دیپلماسی فرهنگی و عمومی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد تا تصویر و روایت ایران، پاسخگوی پرسش‌ها و نیاز‌های شناختی مردم جهان باشد.

فیاضی با اشاره به اقدامات این مؤسسه برای معرفی اندیشه‌های رهبر شهید اظهار کرد: در این زمینه، دو اثر مهم در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید» است؛ اثری که بر پایه پژوهش‌ها و تحلیل‌های یک‌ساله درباره بیانیه گام دوم انقلاب تدوین و منتشر شد.

مدیرعامل مؤسسه الهدی ادامه داد: این کتاب به ۱۰ زبان ترجمه و در ۲۰ نقطه جهان رونمایی شد و در محافل معرفی آن، نخبگان و صاحب‌نظران بین‌المللی با دیدگاه‌های رهبر شهید درباره آینده ایران و جهان و چشم‌انداز ۴۰ سال آینده آشنا شدند.

وی افزود: این اثر زمینه شناخت بیشتر مخاطبان جهانی از ابعاد انسانی، جهان‌شمول و تقریبی اندیشه‌های رهبر شهید را فراهم کرده است.

فیاضی از برنامه تولید محتوای چندرسانه‌ای بر اساس این کتاب نیز خبر داد و گفت: در نظر داریم هم‌زمان با سالگرد شهادت رهبر شهید، مفاهیم و محور‌های بیانیه گام دوم انقلاب را در قالب حدود ۱۰۰ کلیپ یک‌دقیقه‌ای و به ۱۱ زبان زنده دنیا تولید و منتشر کنیم.

وی دومین اثر این مجموعه را کتاب «شخصیت قرآنی رهبر شهید» دانست و اظهار داشت: این کتاب نیز حاصل یک سال پژوهش است و به بررسی مبانی فکری، خاستگاه اندیشه و چشم‌انداز رهبر شهید از منظر قرآن کریم می‌پردازد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی افزود: این اثر برای معرفی مبانی قرآنی اندیشه‌های رهبر شهید به مخاطبان جهانی، به بیش از ۲۰ زبان ترجمه خواهد شد و هم‌زمان با سالگرد شهادت ایشان، رونمایی‌ها و برنامه‌های معرفی آن در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.

فیاضی تأکید کرد: تمرکز این مؤسسه در حوزه معرفی اندیشه‌های رهبر شهید، بر همین دو پروژه است؛ چرا که ترجمه آثار به زبان‌های متعدد و تولید محتوای بین‌المللی، فعالیتی گسترده و زمان‌بر است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این آثار را به مخاطبان بیشتری در جهان معرفی کنیم.