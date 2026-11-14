به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با هدف گسترش تعاملات بین‌المللی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهاد‌های فعال خارج از کشور، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به‌همراه عباس قنبری‌باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

با توجه به حضور فعال نمایندگان مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در اقصی نقاط جهان و تجارب ارزشمند این مجموعه در حوزه‌های بین‌المللی، این نشست تخصصی بستر مناسبی برای هم‌افزایی در راستای توسعه دیپلماسی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان این مجمع در خارج از کشور برای جذب دانشجویان بین‌المللی فراهم کرد. بر همین اساس، در این دیدار پیرامون نحوه بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت فرامرزی در راستای پیشبرد اهداف دیپلماسی علمی تبادل نظر صورت گرفت.

یادآور می شود؛ بررسی راهکار‌های تسهیل و تسریع روند جذب دانشجویان بین‌المللی، معرفی هرچه بهتر توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی، و استمرار همکاری‌های مشترک و راهبردی میان سازمان امور دانشجویان و نهاد‌های بین‌المللی از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود که طرفین بر پیگیری و تقویت آنها تاکید کردند.