به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم، حاضران با استقبال از پیکر مطهر این شهید والامقام ، بار دیگر با آرمان‌های بلند شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند و با بدرقه‌ای باشکوه، یاد و خاطره ایثارگری‌های مردانی را گرامی داشتند که برای حفظ امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

این آیین معنوی در ادامه برنامه‌های استانی استقبال و تشییع سه شهید خوشنام دوران دفاع مقدس برگزار شد؛ شهدایی که پس از روز‌ها حضور در میان مردم مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد، قرار است در سه نقطه از استان آرام گیرند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، یکی از این شهدای والامقام در منطقه جوبریز شهرستان مارگون، شهید دیگر در یادمان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان و سومین شهید نیز در دانشگاه فرهنگیان پردیس کوثر خواهران یاسوج به خاک سپرده می‌شوند.