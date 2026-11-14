رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، از ابلاغ شهریه مصوب مدارس بین‌المللی برای نخستین بار خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار شهریه این مدارس متناسب با شرایط و ضوابط مربوط، به‌صورت مصوب تعیین و به مدارس ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، از ابلاغ شهریه مصوب مدارس بین‌المللی برای نخستین بار خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار شهریه این مدارس متناسب با شرایط و ضوابط مربوط، به‌صورت مصوب تعیین و به مدارس ابلاغ شده است.

محمد سلیمی با اشاره به وضعیت شهریه مدارس بین‌المللی افزود: در سال‌های گذشته شهریه مدارس بین‌المللی به این شکل اعلام نمی‌شد و معمولا تعیین و اعلام آن به ماه بهمن موکول می‌شد.

وی گفت: اخبار اخذ شهریه میلیاردی در این مدارس غیر واقعی بوده بلکه ملاک میزان شهریه در این مدارس سالانه (شرایط تورم کشور) مشخص خواهد شد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت برخی مدارس خارجی و هوم‌اسکول‌ها در ایران، گفت: برخی مدارس بین المللی مدعی فعالیت در کشور هستند، اما هیچ‌کدام از این مراکز برای فعالیت از سوی مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش مجوز دریافت نکرده‌اند و در صورت احراز تخلف، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

سلیمی درباره فعالیت برخی آموزشگاه‌ها که مدعی ارائه دیپلم یا مدارک بین‌المللی به دانش‌آموزان هستند، افزود: صدور مدارک تحصیلی تابع ضوابط و فرایند‌های مشخص است و نمی‌توان بدون طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم، مدرک تحصیلی معتبر صادر کرد.

وی گفت: اکنون در کشور ۱۳ مدرسه بین المللی فعالیت دارد و خدمات آموزشی را به دانش آموزان خود ارائه می‌دهد.

تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس بین‌المللی جمهوری آذربایجان

سلیمی درباره محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه در مداس بین المللی ایران قانون جمهوری اسلامی حاکم است گفت: برای دانش آموزان دختر در جمهوری آذربایجان، یک مدرسه بین‌المللی غیردولتی شناسایی و معرفی شده است تا دانش‌آموزانی که به هر دلیل از تحصیل بازمانده‌اند، امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل در آن را داشته باشند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور افزود: آموزش در این مدرسه به زبان انگلیسی ارائه می‌شود و برای ثبت‌نام دانش‌آموزان متقاضی نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته خواهد شد.

وی درباره امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان بومی در جمهوری آذربایجان توضیح داد: دانش‌آموزان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان که در حال حاضر از طریق مدارس آموزش از راه دور و به‌صورت آنلاین و مجازی تحصیل می‌کنند، می‌توانند از ظرفیت‌های آموزشی موجود استفاده کنند.

فعالیت ۷۱ مدرسه ایرانی در ۳۴ کشور

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت ۷۱ مدرسه ایرانی در ۳۴ کشور، گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار دانش‌آموز ایرانی در این مدارس تحصیل کردند.

وی افزود: تعداد دقیق دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور در سال تحصیلی جاری، پس از نهایی شدن اطلاعات سامانه سیدا (سامانه یکپارچه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش) مشخص خواهد شد.

سلیمی درباره وضعیت فعالیت مدارس ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید فقط مدارس ایرانی در کویت و امارات پذیرش دانش‌آموز نداشتند، اما برای فعالیت مجدد مدارس امارات رایزنی‌هایی در حال انجام است.