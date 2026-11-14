هیئت بازبینی پس از بررسی و ارزیابی ۳۴ اثر نمایشی ارسال‌شده به جشنواره، ۱۰ اثر را برای حضور در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان انتخاب کردند.

راهیابی ۱۰ اثر نمایشی به دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

راهیابی ۱۰ اثر نمایشی به دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان ـ باغ‌ملک از راه‌یابی ۱۰ اثر نمایشی به مرحله نهایی این جشنواره خبر داد.

جمشید خسروی اظهار کرد: پس از بررسی و ارزیابی ۳۴ اثر نمایشی ارسال‌شده از سوی هنرمندان و گروه‌های نمایشی سراسر استان خوزستان، ۱۰ اثر با نظر هیات بازبینی برای حضور در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان انتخاب شدند.

خسروی با قدردانی از اعضای هیات بازبینی و گروه‌های شرکت‌کننده افزود: حضور هنرمندان شهر‌های مختلف استان در این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی هنر‌های نمایشی خوزستان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم دهمین دوره جشنواره با مشارکت گسترده هنرمندان و استقبال مردم، زمینه‌ساز توسعه و ترویج تئاتر خیابانی در استان باشد.

وی گفت: هیئت بازبینی متشکل از سعید خیراللهی، بهنام کاوه و ناصر میاحی، سه هنرمند باسابقه عرصه تئاتر کشور آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره را مورد بررسی قرار دادند.

خسروی با اشاره به سوابق اعضای هیئت بازبینی گفت: سعید خیراللهی نویسنده و کارگردان تئاتر، رئیس انجمن هنر‌های نمایشی استان ایلام و از فعالان باسابقه تئاتر کشور است که سابقه حضور در ۱۹ دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و داوری جشنواره‌های مختلف را در کارنامه دارد.

وی ادامه داد: بهنام کاوه، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر و مقاومت و دارنده تندیس‌های متعدد در بخش‌های بازیگری، نویسندگی و کارگردانی است.

به گفته دبیر جشنواره، ناصر میاحی نیز نویسنده و کارگردان تئاتر، رئیس سابق انجمن هنر‌های نمایشی اهواز، عضو شورای نظارت و ارزشیابی نمایش استان خوزستان و از داوران جشنواره‌های ملی و بین‌المللی است.

خسروی با اشاره به رویکرد دهمین دوره جشنواره برای گسترش تئاتر خیابانی در شهرستان‌های استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به ماهیت تئاتر خیابانی و تاکید این گونه نمایشی بر حضور در میان مردم، استفاده از فضا‌های عمومی و فراهم کردن دسترسی همگانی به هنر نمایش، گروه‌های پذیرفته‌شده موظف‌اند پیش از حضور در جشنواره، با هماهنگی انجمن هنر‌های نمایشی شهرستان محل فعالیت خود، دست‌کم ۲ اجرای عمومی برگزار کنند.

وی افزود: این اجرا‌ها باید با استفاده از بنر جشنواره یا سایر اقلام تبلیغاتی مرتبط انجام شود تا زمینه آشنایی بیشتر مردم با جشنواره و آثار نمایشی فراهم شود.

دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان تاکید کرد: اجرای این برنامه برای تمامی گروه‌های پذیرفته‌شده الزامی است و گروه‌هایی که به این تعهد عمل نکنند، از حضور در جشنواره و بخش مسابقه کنار گذاشته خواهند شد.

وی هدف از این برنامه را گسترش جریان تئاتر خیابانی در شهرستان‌های استان، تقویت ارتباط هنرمندان با مخاطبان، معرفی ظرفیت‌های نمایشی مناطق مختلف و تحقق رسالت اجتماعی تئاتر خیابانی عنوان کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، آثار راه‌یافته به دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان ـ باغ‌ملک شامل

1. «همه ما آن خواب را دیده‌ایم» به کارگردانی رامین یدالله‌زاده و محمدامین قمی از آبادان

۲. «روزی روزگاری معرکه‌گیری» به کارگردانی حجت‌الله صفاران از باغ‌ملک

۳. «ارتباط چشمی با مادر» به کارگردانی مازیار انصاری‌مهر از رامهرمز

۴. «پرنده نامرئی» به کارگردانی یحیی باوی از ماهشهر

۵. «روزهشتم ماه آخر» به کارگردانی فاطمه سیاح‌طرفی و بهنام کشت‌زاده از دزفول

۶. «نفس‌های خسته» به کارگردانی مجید گراوندیان از اهواز

۷. «از دریا تا دریا» به کارگردانی آرش رضایی از ماهشهر

۸. «خیابان منتهی به اسکله» به کارگردانی محمدرضا خردمند از دزفول

۹. «بزرگ‌مردان کوچک» به کارگردانی روزبه مرادی کاکش از مسجدسلیمان

10. «پیش‌پرداخت» به کارگردانی نوید پورباقری و محمد نظری از باغ‌ملک

دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان ـ باغ‌ملک با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، فرمانداری باغ‌ملک و انجمن هنر‌های نمایشی استان، از ۹ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان باغ‌ملک برگزار می‌شود.