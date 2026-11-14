پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان: از ابتدای سال تاکنون ۹۴ هزار درخواست مردمی در سامانه ۱۲۲ شرکت آبفای استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نورالدین نوریزدان گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۲۳ هزار تماس با سامانه ی ارتباط مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب لرستان برقرار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود:از مجموع تماسهای ورودی ۱۳۲ هزار تماس به کارشناسان متصل شده و ۹۴ هزار و ۸۰ درخواست هم در این سامانه به ثبت رسیده است.
نوریزدان با اشاره به نقش سامانه ۱۲۲ در ارتباط مستقیم شهروندان با شرکت آب و فاضلاب، گفت: این سامانه بستری برای دریافت و ثبت درخواستها و مسائل مشترکان در حوزه خدمات آب و فاضلاب است.