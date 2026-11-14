به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مرحله پلی‌آف لیگ والیبال خراسان شمالی، گرامیداشت شهدای مدرسه میناب، به میزبانی شهرستان شیروان برگزار شد و ۸ تیم برتر خراسان شمالی به مصاف یکدیگر رفتند.

در این مرحله از رقابت‌ها، تیم شمس آشخانه با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل برق امین اسفراین به برتری رسید و تیم حاجی‌پور فاروج نیز با نتیجه ۳ بر ۰ تیم هدف قوچان را شکست داد. همچنین در دیگر دیدار‌های این مرحله، تیم‌های مقتدر بجنورد و ستاره‌سازان بجنورد به ترتیب با نتایج ۳ بر ۲ مقابل حریفان خود، تیم‌های جرگلان و بیژه شیروان، پیروز شدند.

بر اساس این نتایج، تیم‌های شمس آشخانه، حاجی‌پور فاروج، مقتدر بجنورد و ستاره‌سازان بجنورد به عنوان ۴ تیم برتر این مرحله معرفی شدند و برای ادامه رقابت‌ها در مرحله بعدی لیگ آماده می‌شوند.