به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:

* نتایج جمعه ۲۲ آبان:

مانگره یونایتد نیوزیلند ۱ - ۱ تونگا در اوکلند

سنگاپور ۱ - ۴ پاراگوئه در کالانگ

کویت ۳ - ۰ سوریه در الکویت

امارات ۳ - ۱ هُندوراس (گل‌های امارات: خلیفه الحمدی در دقیقه ۳۳، برونو ۴۸ و محمد جمعه ۸۷) در ابوظبی

عربستان ۳ - ۲ کره جنوبی در دوحه قطر

- برای تیم عربستان مروان الصحافی در دقیقه ۱ + ۴۵، محمد کانو ۵۶ و عبدالله العمری ۵۹ گلزنی کردند و گل‌های تیم کره جنوبی اوه هیون گیو در دقیقه ۴۷ و لی جای سونگ ۶۸ وارد دروازه حریف کردند.

قطر ۰ - ۳ استرالیا (گل‌ها: ریلی مک گری در دقیقه ۵، تته ینگی ۳۲ و نستوری ایرانکوندا ۴۰) در دوحه

* نتایج و برنامه - شنبه ۲۳ آبان:

آرژانتین ۱ - ۲ اروگوئه در بوئنوس آیرس

- برای اروگوئه لئوناردو بالردی - گل به خودی مدافع آرژانتین - در دقیقه ۴۸ و مکسی آروخو ۵۳ گلزنی کردند و گل تیم آرژانتین را خولین آلبارس در دقیقه ۷۳ وارد دروازه حریف کرد.

کلمبیا ۱ - ۰ شیلی در کالی

اکوادور ۲ - ۰ کاستاریکا در کیتو

پرو ۲ - ۰ بولیوی در لیما

تاهیتی - جزایر کوک در فا

بحرین - یمن در گوانگجو چین

ژاپن - برزیل در سنگاپور

چین - مالزی در ژائوکینگ چین

تایوان - قرقیزستان در نام دینه ویتنام (رقابت های ۳ جانبه ویتنام)