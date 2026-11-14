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تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخستین مسابقه خود پس از خداحافظی لیونل مسی مقابل اروگوئه شکست خورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:
* نتایج جمعه ۲۲ آبان:
مانگره یونایتد نیوزیلند ۱ - ۱ تونگا در اوکلند
سنگاپور ۱ - ۴ پاراگوئه در کالانگ
کویت ۳ - ۰ سوریه در الکویت
امارات ۳ - ۱ هُندوراس (گلهای امارات: خلیفه الحمدی در دقیقه ۳۳، برونو ۴۸ و محمد جمعه ۸۷) در ابوظبی
عربستان ۳ - ۲ کره جنوبی در دوحه قطر
- برای تیم عربستان مروان الصحافی در دقیقه ۱ + ۴۵، محمد کانو ۵۶ و عبدالله العمری ۵۹ گلزنی کردند و گلهای تیم کره جنوبی اوه هیون گیو در دقیقه ۴۷ و لی جای سونگ ۶۸ وارد دروازه حریف کردند.
قطر ۰ - ۳ استرالیا (گلها: ریلی مک گری در دقیقه ۵، تته ینگی ۳۲ و نستوری ایرانکوندا ۴۰) در دوحه
* نتایج و برنامه - شنبه ۲۳ آبان:
آرژانتین ۱ - ۲ اروگوئه در بوئنوس آیرس
- برای اروگوئه لئوناردو بالردی - گل به خودی مدافع آرژانتین - در دقیقه ۴۸ و مکسی آروخو ۵۳ گلزنی کردند و گل تیم آرژانتین را خولین آلبارس در دقیقه ۷۳ وارد دروازه حریف کرد.
کلمبیا ۱ - ۰ شیلی در کالی
اکوادور ۲ - ۰ کاستاریکا در کیتو
پرو ۲ - ۰ بولیوی در لیما
تاهیتی - جزایر کوک در فا
بحرین - یمن در گوانگجو چین
ژاپن - برزیل در سنگاپور
چین - مالزی در ژائوکینگ چین
تایوان - قرقیزستان در نام دینه ویتنام (رقابت های ۳ جانبه ویتنام)