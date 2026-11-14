با هدف تقویت زیرساخت‌های تجاری و ارتقای ارزش محصولات کشاورزی، عملیات اجرایی پایانه صادراتی آذربایجان‌غربی از هفته آینده آغاز می‌شود. این طرح کلیدی، نقش مهمی در تسهیل صادرات و تقویت زنجیره تولید ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت تسریع در طرح های توسعه‌ای، گفت: برای تحقق اهداف اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی باید با تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های تولید و صادرات، افزود: تکمیل زنجیره تولید و صادرات یک ضرورت است. هر طرح، قطعه‌ای از پازل توسعه استان و بخشی از یک زنجیره اقتصادی است که باید در کنار سایر بخش‌ها تکمیل و تقویت شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش زیرساخت‌های نگهداری، سورتینگ و بسته‌بندی در ارتقای ارزش محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد که این اقدامات مستقیماً بر تقویت اقتصاد استان و تسهیل فرآیند صادرات تأثیرگذار خواهد بود.

رحمانی با اعلام خبر مهمی مبنی بر آغاز عملیات اجرایی پایانه صادراتی استان از هفته آینده، افزود: ایجاد این پایانه، حلقه مفقوده در تکمیل زنجیره صادرات و توسعه زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی خواهد بود.» وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی، از آن‌ها خواست تا در مسیر تولید و اشتغال‌زایی با جدیت بیشتری گام بردارند.

در کنار این برنامه‌ها، طرح توسعه مجموعه سردخانه، سورتینگ و بازرگانی ارومیه نیز به بهره‌برداری رسید. مشخصات این طرح به شرح زیر است:

مساحت طرح: ۳,۰۰۰ مترمربع

۳,۰۰۰ مترمربع میزان سرمایه‌گذاری: ۲,۵۰۰ میلیارد ریال

۲,۵۰۰ میلیارد ریال مدت اجرا: ۲ سال

۲ سال اشتغال‌زایی: ایجاد ۳۰ شغل مستقیم (مجموعاً ۵۰ فرصت شغلی)

ایجاد ۳۰ شغل مستقیم (مجموعاً ۵۰ فرصت شغلی) اهداف اصلی: ارتقای ظرفیت نگهداری محصولات، تقویت زنجیره تولید و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه.

لازم به ذکر است که اجرای گلخانه به‌عنوان فاز سوم این طرح توسعه‌ای، در برنامه‌های آتی این مجموعه قرار دارد.