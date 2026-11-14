مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تربت‌حیدریه، با اشاره به انتشار گزارشی درباره سرگردانی خودرو‌های گازوئیلی در شهر بایگ گفت: ساماندهی نحوه توزیع نفت‌گاز و تفکیک عرضه سوخت بخش حمل‌ونقل از خرده‌فروشی مصوبه هیئت دولت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، علی نیرویی اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه شماره ۸۹۰۱۱ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ هیأت وزیران و الزامات ابلاغی درباره تفکیک عرضه سوخت بخش حمل‌ونقل از بخش خرده‌فروشی، ساماندهی نحوه توزیع نفت‌گاز در این دو بخش در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده مصرف نفت‌گاز در فروشندگی شهر بایگ به بخش‌های کشاورزی و صنعتی اختصاص دارد، استمرار عرضه سوخت به این گروه‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه از اولویت برخوردار است.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه ادامه داد: در همین راستا، فرآیند تفکیک محل عرضه خرده‌فروشی از بخش حمل‌ونقل، توسط متصدی فروشندگی و با نظارت این شرکت در دست اقدام است.

نیرویی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات عمومی و امدادرسانی تصریح کرد: راهکار‌های لازم برای تأمین سوخت خودرو‌های امدادی و خدماتی، به‌ویژه خودرو‌های آتش‌نشانی و شهرداری، پیش‌بینی و به متولیان مربوطه اعلام شده است تا اجرای این فرآیند خللی در ارائه خدمات ضروری به شهروندان، ایجاد نکند.

وی در خصوص توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی در شهر بایگ نیز گفت: توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید عرضه فرآورده‌های نفتی از جمله برنامه‌های مورد توجه این منطقه است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه آمادگی دارد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت جایگاه عرضه سوخت در این شهر حمایت کرده و در چارچوب ضوابط و مقررات، مجوز‌های لازم را صادر کند.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت کرد با مشارکت در توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، زمینه تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان بخش حمل‌ونقل به فرآورده‌های نفتی را فراهم کنند.

نیرویی با اشاره به دغدغه‌های شهروندان و رانندگان، خاطرنشان کرد: پیگیری راهکار‌های اجرایی برای کاهش مشکلات احتمالی و استمرار مطلوب خدمات‌رسانی با جدیت دنبال می‌شود و توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های این منطقه است.