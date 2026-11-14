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۱۰ اثر نمایشی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان گفت: پس از بررسی و ارزیابی ۳۴ اثر نمایشی ارسالشده از سوی هنرمندان و گروههای نمایشی سراسر استان خوزستان، ۱۰ اثر با نظر هیات بازبینی برای حضور در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان انتخاب شدند.
جمشید خسروی افزود: حضور هنرمندان شهرهای مختلف استان در این رویداد نشاندهنده ظرفیت و پویایی هنرهای نمایشی خوزستان است.
وی تصریح کرد: امیدواریم دهمین دوره جشنواره با مشارکت گسترده هنرمندان و استقبال مردم، زمینهساز توسعه و ترویج تئاتر خیابانی در استان باشد.
دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان گفت: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط هیات بازبینی متشکل از سعید خیراللهی، بهنام کاوه و ناصر میاحی، سه هنرمند باسابقه عرصه تئاتر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
خسروی با اشاره به رویکرد دهمین دوره جشنواره برای گسترش تئاتر خیابانی در شهرستانهای استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به ماهیت تئاتر خیابانی و تاکید این گونه نمایشی بر حضور در میان مردم، استفاده از فضاهای عمومی و فراهم کردن دسترسی همگانی به هنر نمایش، گروههای پذیرفتهشده موظفاند پیش از حضور در جشنواره، با هماهنگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان محل فعالیت خود، دستکم ۲ اجرای عمومی برگزار کنند.
بر اساس این گزارش، دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان ـ باغملک با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، فرمانداری باغملک و انجمن هنرهای نمایشی استان، از ۹ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان باغملک برگزار میشود.