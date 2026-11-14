۱۰ اثر نمایشی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان راه یافتند.

راه‌یابی ۱۰ اثر به مرحله نهایی جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

راه‌یابی ۱۰ اثر به مرحله نهایی جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان گفت: پس از بررسی و ارزیابی ۳۴ اثر نمایشی ارسال‌شده از سوی هنرمندان و گروه‌های نمایشی سراسر استان خوزستان، ۱۰ اثر با نظر هیات بازبینی برای حضور در دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان انتخاب شدند.

جمشید خسروی افزود: حضور هنرمندان شهر‌های مختلف استان در این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی هنر‌های نمایشی خوزستان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم دهمین دوره جشنواره با مشارکت گسترده هنرمندان و استقبال مردم، زمینه‌ساز توسعه و ترویج تئاتر خیابانی در استان باشد.

دبیر دهمین جشنواره تئاتر خیابانی خوزستان گفت: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط هیات بازبینی متشکل از سعید خیراللهی، بهنام کاوه و ناصر میاحی، سه هنرمند باسابقه عرصه تئاتر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

خسروی با اشاره به رویکرد دهمین دوره جشنواره برای گسترش تئاتر خیابانی در شهرستان‌های استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به ماهیت تئاتر خیابانی و تاکید این گونه نمایشی بر حضور در میان مردم، استفاده از فضا‌های عمومی و فراهم کردن دسترسی همگانی به هنر نمایش، گروه‌های پذیرفته‌شده موظف‌اند پیش از حضور در جشنواره، با هماهنگی انجمن هنر‌های نمایشی شهرستان محل فعالیت خود، دست‌کم ۲ اجرای عمومی برگزار کنند.

بر اساس این گزارش، دهمین جشنواره تئاتر خیابانی استان خوزستان ـ باغ‌ملک با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، فرمانداری باغ‌ملک و انجمن هنر‌های نمایشی استان، از ۹ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان باغ‌ملک برگزار می‌شود.