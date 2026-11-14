مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای ۲ هزار و ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای ۲ هزار و ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

نبی‌اله یزدی اظهار کرد: در این مدت، علاوه بر صدور اسناد مالکیت، ۳۰۴ هکتار از اراضی مرتبط با اصلاحات اراضی و کشت موقت نیز تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: در راستای صیانت از اراضی دولتی، یک مورد تصرف به مساحت پنج هزار مترمربع شناسایی و تعیین تکلیف شد و همچنین سه مورد اراضی بایر مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساحت پنج هکتار تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی استان فارس ادامه داد: در اجرای طرح رفع تداخلات و حدنگاری، ۳۴۲ مورد به مساحت بیش از ۹۰۰ هکتار بررسی و تعیین تکلیف شده است.

یزدی همچنین از انجام یک‌هزار و ۱۴۲ مورد به مساحت بیش از یک‌هزار هکتار در چارچوب قانون تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی خبر داد که برای معرفی بهره‌برداران به ادارات ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت عنوان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی موجب تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و افزایش شفافیت در مالکیت زمین‌ها می‌شود.

یزدی در پایان اعلام کرد: تثبیت مالکیت، رفع تداخلات و اجرای طرح حدنگاری، ضمن تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و تسهیلات قانونی، نقش مهمی در ساماندهی نظام بهره‌برداری، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از اراضی کشاورزی استان دارد.