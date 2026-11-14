انتشار فیلمی از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در آسایشگاه انوار محلاتی قم، پس از ۱۸ سال بی‌خبری، خانواده جوانی اهل روستای افراچال ساری را به فرزند گمشده‌شان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، گاهی یک تصویر ساده می‌تواند به سال‌ها انتظار پایان دهد؛ اتفاقی که این بار در حاشیه مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در آسایشگاه انوار محلاتی قم رقم خورد و به شناسایی جوانی انجامید که ۱۸ سال از ناپدید شدنش می‌گذشت.

عادل طاهری، جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری، ۲۳ آبان سال ۱۳۸۷ از خانه خارج شد و دیگر به خانواده‌اش بازنگشت. او که با معلولیت ذهنی مواجه بود، پس از ناپدید شدن با وجود پیگیری‌های خانواده و جست‌و‌جو‌های گسترده، هیچ نشانی از خود به جا نگذاشت.

۱۸ سال بی‌خبری و چشم‌انتظاری، روز‌های دشواری را برای خانواده عادل رقم زد و پدرش نیز پیش از آنکه از سرنوشت فرزندش باخبر شود، چشم از جهان فروبست.

اما در شب شهادت حضرت زهرا (س)، دوربین آسایشگاه انوار محلاتی قم لحظاتی از حضور عادل در مجلس عزاداری را ثبت کرد. انتشار کلیپ این مراسم در فضای مجازی، اتفاقی سرنوشت‌ساز را رقم زد؛ شماری از اهالی روستای افراچال با مشاهده تصاویر، چهره عادل را شناختند و موضوع را به خانواده‌اش اطلاع دادند.

خانواده عادل پس از مشاهده فیلم و انجام پیگیری‌های لازم، از حضور فرزندشان در آسایشگاه انوار محلاتی قم اطمینان پیدا کردند و از طریق ارتباط تصویری و بررسی اطلاعات، هویت او تأیید شد.

به این ترتیب، تصویری که در ابتدا تنها برای ثبت گوشه‌ای از مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) تهیه شده بود، پس از ۱۸ سال به نشانی از یک گمشده تبدیل شد و خانواده‌ای را به فرزندشان رساند.

اگرچه این بازگشت نمی‌تواند سال‌های دوری و حسرت دیدار پدری را که در انتظار فرزندش از دنیا رفت جبران کند، اما شناسایی عادل پس از ۱۸ سال، پایانی بر فصل طولانی بی‌خبری و آغاز دوباره امید برای خانواده اوست.