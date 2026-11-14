به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیان پهلوان افشار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب شرق استان تهران گفت: ما همیشه در دانشگاه با دانشجویان صحبت می‌کنیم و در آن به آنها گوشزد می‌شود که علم به تنهایی در این دانشگاه تدریس نمی‌شود و روحیه ایثار و شهادت هم بخشی از کار آموزشی ما است.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب شرق استان تهران شامل شهرستان‌های پاکدشت، قرچک، ورامین و پاکدشت ۸ شهید والامقام تقدیم ایران اسلامی شده است که تجلیل و تقدیر از خانواده‌های محترم ایشان یکی از وظایف ما است که امروز به آن پرداختیم.