به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از شناسایی و دستگیری دو متهم در رابطه با قتل خانم مریم گل‌محمدی بانوی ۴۲ ساله و فعال فضای مجازی (بلاگر) اهل قائم‌شهر، در کمتر از دو ساعت پس از وقوع جنایت خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی دریافت گزارش کشف جسد زنی ۴۲ ساله در داخل خودرویی در پارکینگ منزلش در یکی از محله‌های قائم‌شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق شدند در کمتر از دو ساعت، هر دو عامل این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس بررسی‌های اولیه و اعترافات متهمان، مقتول که به شغل خیاطی اشتغال داشت، با یکی از متهمان (مردی ۵۱ ساله) آشنا بود. متهمان در بازجویی‌ها به مشارکت در قتل اعتراف کرده‌اند.

بر پایه اعترافات، میان مقتول و متهمان درگیری و اختلاف رخ داده و در نهایت متهمان با همکاری یکدیگر، اقدام به خفه کردن و به قتل رساندن او کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، متهمان پس از ارتکاب جنایت، جسد را داخل خودروی مقتول قرار داده و به پارکینگ منزل او منتقل کرده و سپس بار دیگر به محل جنایت بازگشتند که در همان‌جا توسط مأموران دستگیر شدند.