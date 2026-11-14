همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه بزرگ کتاب با عرضه ۱۵ هزار جلد کتاب در قالب ۵ هزار عنوان، در کتابخانه شهید مدرس شهرستان قروه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه بزرگ کتاب در کتابخانه شهید مدرس شهرستان قروه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه، ۱۵ هزار جلد کتاب در قالب ۵ هزار عنوان متنوع با موضوعات علمی، فرهنگی، ادبی، تاریخی، مذهبی و کودک و نوجوان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و آشنایی شهروندان با منابع مکتوب، از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه دایر است و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند در مدت برگزاری نمایشگاه از آثار عرضه‌شده بازدید کرده و با تازه‌ترین منابع مطالعاتی آشنا شوند.